Was die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen im Osten holen

Bei der Regionalliga-Reise nach Sachsen und Sachsen-Anhalt glänzt aufseiten der TSG Thannhausen Luna Brüller. Das Tischtennis-Team zeigt zwei spannende Auftritte.

Am Ende einer weiten Reise haben die Regionalliga-Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen einen verdienten Punktgewinn gefeiert. Das jüngste Team der Liga unterlag bei Alemania Riestedt in Sachsen-Anhalt knapp 4:6 und holte anschließend bei der Bundesliga-Reserve der Leutzscher Füchse ein 5:5.

Nummer eins fehlt weiterhin

Shelly Machado, die Nummer eins der Thannhauserinnen, fehlte aufgrund eines in ihrem Heimatland Kuba geltenden Ausreiseverbots immer noch. Anstelle der international schon erfahrenen Spielerin rückte Chiara Haser an Position vier nach.

Sie blieb beim Auftritt in Sangerhausen-Riestedt im Doppel an der Seite von Lisa-Mia Tjarks ebenso chancenlos wie die Kombination Luna Brüller/Sarah Alzinger. In den Einzeln wurde die Sache dann eng. Brüller schlug beide Topspielerinnen des Gastgebers, wobei vor allem ihr 3:1-Erfolg gegen Luisa Reising als bemerkenswert einzustufen ist. Tjarks und Haser waren gegen die Nummer vier aus Riestedt erfolgreich. Da freilich auch die Alemania-Spielerinnen vier Zähler erreichten, war das Spiel durch.

Ein Punkt in Leutzsch

Im Leipziger Stadtteil Leutzsch punkteten Brüller/Alzinger zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Einzel verliefen beinahe spiegelbildlich zum kurz zuvor absolvierten Auftritt in Riestedt. Erneut bezwang die bärenstark auftrumpfende Brüller beide Spitzenspielerinnen des gastgebenden Vereins und hinten siegte Tjarks zweimal, wobei ihre Nervenstärke beim Fünf-Satz-Erfolg gegen Maja Meyer den Punkt für die TSG sicherte. (AZ)

