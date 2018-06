07.06.2018

Trauer um zwei Gründungsmitglieder

Über 50 Jahre im Vorstand der Geflügelzüchter

Freude und Trauer prägten die diesjährige Jahreshauptversammlung beim Geflügelzuchtverein Neuburg. Vereinsvorsitzender Franz-Josef Fischer bedauerte, kurz hintereinander in diesem Jahr zwei verdienstvolle Ehrenvorstände verloren zu haben: Rudolf Schneider und Josef Altstetter. Beide waren Gründungsmitglieder, über 50 Jahre im Vorstand tätig und hatten den Verein während ihrer jeweiligen Vorsitzendenphase maßgeblich geprägt. Fischer würdigte zudem die züchterische Leistung der beiden Verstorbenen. Auszeichnen konnte Fischer Franz Deihl und Heinrich Hörmann für 50-jährige Vereinsmitgliedschaft mit der goldenen Vereinsehrennadel.

Im gesellschaftlichen Bereich wirkten die Geflügelzüchter beim Neuburger Marktfest mit und waren Mitwirkende beim Ferienprogramm der Marktgemeinde. So wird es auch in diesem Jahr sein. Fischer bezeichnete die Jubiläumsschau beim Nachbarverein Edelstetten als wichtigste Ausstellung. Die Neuburger Geflügelzüchter stellten dort 69 Tiere zur Schau. „Unsere Züchter konnten dabei vier Bänder auf hervorragende Tiere erringen“, so Fischer. Daneben nahmen die Neuburger auf der Landesschau Württemberg in Ulm mit 20 Tieren und bei der Bayerischen Landesschau in München mit zehn Tieren teil. Ebenso beschickten sie die Kreisschau in Günzburg mit 34 Tieren. Bei der Bezirksschau in Untermaxfeld errang der Vorsitzende selbst mit einer Nürnberger Schwalbe die Höchstnote „vorzüglich“. Vereinsintern wurden Anneliese Schneider und Anton Altstetter mit je einem Band ausgezeichnet. Sie wurden beide Vereinsmeister. In die Wertung kamen jeweils vier Tiere bei den Ausstellungen in Edelstetten und Günzburg. Das Protokoll von Schriftführerin Claudia Böck nahmen die anwesenden Mitglieder an. Kassiererin Heike Jeckle berichtete von geordneten Vereinsfinanzen. Künftig dürfen sich die Geflügelzüchter „eingetragener Verein“ bezeichnen. Der entsprechenden Satzung stimmten die anwesenden Vereinsmitglieder zu. (dje)

