Pläne für neues Dorfgemeinschaftshaus in Oberrohr schreiten voran

Ein Leerstand soll als Dorfgemeinschaftshaus für vielerlei Aktivitäten in Oberrohr umgenutzt werden. Wie das Gebäude aussehen soll.

Weit fortgeschritten ist die Planung des „Dorfgemeinschaftshauses“ in Oberrohr. Architekt Roland Rieger erläuterte den Sachstand des Projekts im Gemeinderat. Umgenutzt werden soll für das Vorhaben ein leer stehendes Bauernhaus mit Scheune und Stall. Entstehen soll ein multifunktionales Gebäude mit Saal, Bühne und viel Platz für Vereinsaktivitäten. Das Bauernhaus muss nach Ansicht des Planers abgerissen werden. Die Raumhöhen seien zu gering, außerdem wäre eine barrierefreie Anbindung an die Nebengebäude nicht möglich. Die Bausubstanz von Scheune und Stall hingegen sei tadellos.