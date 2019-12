vor 51 Min.

Viele Kinder beim Nikolaus in Ellzee

Die Lamas aus dem Streichelzoo begeistern die Kleinsten

Der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht konnte zahlreiche Kinder und Erwachsene beim 16. Ellzeer Nikolausmarkt am Dorfplatz in Ellzee begrüßen. Die beiden waren in der Pferdekutsche von Rudi Fischer angereist. Der Kindergarten St. Katharina und die Bläsergruppe der Musikkapelle Ellzee bereiteten ihnen mit Liedern einen fröhlichen Empfang. Bürgermeister Karl Schlosser freute sich bei seiner Begrüßung über die vielen Besucher und dankte den Vereinen für die Organisation und das Engagement. Für alle anwesenden Kinder gab es dann vom Nikolaus eine interessante Weihnachtsgeschichte und zur Belohnung ein Päckchen.

Zwei Lamas im Streichelzoo

Die Kinder konnten sich im Streichelzoo mit zwei Lamas und den Schafen anfreunden. Vor allem die Lamas waren sehr zutraulich und ließen sich von den Kindern über den Dorfplatz führen. Der Besitzer Wolfgang Konrad aus Oberegg begleitet sie dabei fürsorglich mit seinem Sohn Jakob. Zur Belohnung erhielten dann die Tiere jeweils ein Leckerli.

Ein Kalender von der Feuerwehr

An den Ständen hatten die Vereine wieder zahlreiche Schmankerl parat und so konnten sich die Besucher bis in die Nachtstunden bestens verpflegen und gemeinsam friedlich feiern. Der Erlös des Nikolausmarktes kommt den beteiligten Vereinen zugute. Die Feuerwehr Ellzee spendet den Erlös aus dem Verkauf des neuen Feuerwehr-Kalenders dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Der Kalender kann auch noch bei der FFW Ellzee erworben werden. (pm)

Themen folgen