Vorstand des TSV Krumbach im Amt bestätigt

Der TSV Krumbach ehrte langjährige Mitglieder. Marianne Niedermair ist seit 70 Jahren dabei. Welche Erfolge die einzelnen Abteilungen vermerkten.

Von Manfred Keller

Der TSV Krumbach 1863 trägt das Prädikat, ein ganz großer unter den Vereinen der Stadt zu sein. Als einer der ältesten Traditionsvereine vor Ort punktet die Gemeinschaft der Turner und Sportler mit jährlich steigenden Mitgliederzahlen. Vereinsvorsitzender Gerhard Ringler konnte diese Tendenz des Aufschwungs auch bei der Generalversammlung für das laufende Jahr aktuell in die Statistik einbauen und die Steigerung auf 1103 TSV-Mitglieder berichten.

Jung-Turner an der Grenze der Aufnahmekapazität

Mit 335 Kindern und 121 Jugendlichen setzt der Sportverein vor allem Schwerpunkte in der Jugendarbeit. Gerade der Zuwachs an jungen Sportlern lasse den Verein in eine positive Zukunft blicken. Die „sehr gute Ausbildungsleistung unserer Trainerinnen und Trainer und unsere attraktiven Angebote sprechen sich herum“, resümierte Ringler. Das Interesse daran habe bisweilen sogar schon an die Grenze der Aufnahmekapazität im Jung-Turnerbereich geführt.

Dank maßgeblicher Unterstützung durch die Stadt Krumbach, die einen erheblichen Teil der Hallen-Merkosten und zum allgemeinen Sportbetrieb übernimmt, kann der Verein neben den Aktiva-Posten der sportlichen Bilanz auch auf einen ausgeglichen Haushalt verweisen. Bekanntlich geht die an die Stadt verkaufte TSV-Halle beim Stadtsaal offiziell zum Jahresbeginn 2021 in den Besitz der Stadt über. Um die Halle funktionstüchtig zu erhalten, sind im Berichtsjahr 2019 unumgängliche Renovierungsarbeiten (unter anderem der Austausch der Schwenktore und der gesamten Wasserinstallation) ausgeführt worden. Das „Thema Sportbetrieb im Schulzentrum“, wo vor allem Turner und Fußballer aktiv sind, behandelte der Vereinsvorsitzende mit Hinweisen auf die laufende Diskussion um „Abriss von Sport- und Schwimmhalle – oder Neubau der Anlagen“. Ringler: „Erst wenn seitens der Stadt klare richtungsweisende Entscheidungen getroffen sind, kann darüber gesprochen werden, wie in der Übergangszeit die restlichen Hallen belegt werden.“

Dank des Verkaufs der Turnhalle an die Stadt hat der Verein zwar eine deutliche finanzielle Belastung weniger. Dennoch stehen einer „gesunden finanziellen Haushaltslage“, die Steuerberater Schmid in seinem Kassenbericht mit Zahlen belegte, auch künftig enorme Ausgaben, insbesondere in Bezug auf den laufenden Unterhalt der Vereinsanlagen (TSV-Halle, Waldsportplatz, Sportheim) gegenüber.

2. Platz bei der Süddeutschen Meisterschaft für die Prellballer

Die Abteilungsvertreter legten ebenfalls kurze Rechenschafsberichte ab. Hans Knoll sah die sportlichen Aktivitäten der Abteilung Badminton „im gewohnten Gang“. Auf eine durchwachsene Bilanz verwies der Bericht von Linus Walter zur Abteilung Fußball, die aus der 1. und 2. Mannschaft, sowie einer AH-Mannschaft und mehreren Junioren-Mannschaften besteht. Die Prellballer, so wusste Abteilungsleiter Peter Seitzer zu vermelden, war im vergangenen Spieljahr nur mit der „Männer 30“ am Start; diese belegte bei den Süddeutschen Meisterschaften den 2. Platz. Die damit verbundene Qualifizierung für die Deutschen Seniorenmeisterschaften konnte allerdings spielerisch nicht genutzt werden. Hingegen brachte die Fusion von drei Spielern der Männer 60 mit Spielern des MTV München das erhoffte Erfolgserlebnis, denn es gelang bei den deutschen Meisterschaften mit Platz 3 der Sprung auf das Siegertreppchen.

Über „großgeschriebene gute Jugendarbeit“ und beste Ergebnisse in der Schwaben-Nord Bezirksklasse B berichtete Björn Nübel aus der Abteilung Tischtennis.

Erfolgreiches Jahr für die Jugendmannschaften

Den umfangreichsten Sportbericht zur Rubrik Turnen erstattete, stellvertretend für die Abteilungsleiterin Gerda Pfeuffer dann Andrea Höffler. Von A (wie Allgemeinturnen) bis Z (wie Zumba-Tanz) spannte sie detailliert den Berichtsbogen und vermittelte Einblicke in „unsere Kinderturnfirma“ und die verschiedensten Erwachsenen-Gruppen, in denen beispielsweise Gymnastik, Line Dance und Zumba geboten werden; auch wusste sie viele positive Wertungen im insgesamt erfolgreichen Wettkampfjahr 2019 anzumerken. Alexander Eberhardinger war es vorbehalten, für die Abteilung Volleyball auf „ein erfolgreiches Jahr für die Jugendmannschaften“ zu reflektieren.

Die Brücke zwischen Rückschau auf erfolgreiche Leistungen des TSV-Teams von Vorstandschaft, Abteilungsleitern, Ausbildern und Trainern und dem Ausblick auf die Fortführung der Arbeit schloss zweiter Bürgermeister Gerhard Weiß und hatte herzliche Dankesworte parat für eine hervorragende Leistungsbilanz und ein Gemeinschaftswerk eines großen Vereins“. Die Stadt werde die Arbeit von Verein und Träger, von Übungsleitern und Ausbildern weiter unterstützen.

Die satzungsgemäß durchzuführenden Wahlen gestalteten sich zur einmütigen Wiederwahl der bewährten Vorstandsriege: Deren bisherige Amtsinhaber hatten sich für ihre Positionen erneut zur Verfügung gestellt und wurden einstimmig wieder mit ihren Aufgaben betraut: Gerhard Ringler bleibt der erste Vorsitzende des Traditionsvereins, flankiert von Björn Nübel (2. Vorsitzender) und Georg Ringler (3. Vorsitzender); das Amt des Geschäftsführers hat Uli Hofstetter inne; weiterhin im Vorstand sind die in ihren Positionen bestätigten: Uwe Nitsch (Beisitzer Jugend), Theo Reichelt (Beisitzer Sportbetrieb, Liegenschaften), Georg Ringler (Beisitzer Veranstaltungen), Josef Thier (Gerätewart), Nicole Pfeiffer (Beisitzerin Frauen), Andrea Höffler (Beisitzerin Kinder). Auch Stefan Keller und Stefan Liebl amtieren weiter als bestellte Kassenprüfer.

70 Jahre Treue zum TSV Krumbach

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder und dafür mit Ehrennadel, Plakette und Geschenk bedacht und mit Urkunden ausgezeichnet wurden. Die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde verliehen: Georg Bosch, Wolfgang Brandt, Claus Brückmann, Alexander Höffler, Gerhard Kraus, Matthias Kuhn. Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Anton Heiß, Edith Rau, Willi Härtle, Sandra Mayer, Regina Pfeuffer, Sascha Zach. Urkunden erhielten für 50 Jahre Mitgliedschaft: Edgar Böck, Alfred Holl, Erhard Kubasta, Rita Kubasta, Klaus Nuscheler, Dagmar Schmid, Gottfried Baur, Erhard Peichl, Hans-Jörg Jedelhauser. Urkunden für eine 60-jährige Mitgliedschaft erhielten: Gerd Deisenhofer, Walter Frisch, Prof. Dr. Karl Ganser, Karl Häusl, Helga Weihrauch, Helmar Langer. Für ihre 70-jährige Treue zum TSV Krumbach konnte Marianne Niedermair mit Urkunde und Blumenstrauß gratuliert werden.