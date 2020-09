00:32 Uhr

Wahlen beim Gartenbauverein

Langjährige Mitglieder des Vorstands wurden auf der Generalversammlung verabschiedet

Nachdem die Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Waltenhausen im März aus bekannten Gründen abgesagt werden musste, fand diese nun Anfang September im Bürgerheim statt.

Nach den Berichten des 2. Vorstandes, der Kassiererin und der Schriftführerin, die die Vereinsarbeit Revue passieren ließen, standen Neuwahlen auf dem Programm, deren Wahlleitung der neue Waltenhauser Bürgermeister Alois Rampp übernahm. Die Vorstandschaft hat vier neue Gesichter bekommen und setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzende ist Angelika Haider (bisher Beisitzer), 2. Vorstand Willi Höck (bleibt), Kassiererin Nikola Zips (bleibt), Schriftführerin Irmi Lindner (bleibt). Beisitzer sind Christine Böhm und Margit Lohr (bleiben), neue Beisitzer sind Anja Geiger, Helga Rampp, Manuela Schmid und Florian Schneider.

Bürgermeister Rampp gratulierte den Neugewählten mit den Wünschen zu einem glücklichen Händchen in der Vereinsarbeit und der Beibehaltung der guten Gemeinschaft. Vier treue Vorstandsmitglieder wurden mit lobenden Worten für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz in allen Bereichen des Vereins verabschiedet. Großen Dank und ein Präsent gab es für Sieglinde Weiß für 20 Jahre in der Vorstandschaft, Renate Frick für zwölf Jahre, Fanny Maier für acht Jahre und Jürgen König für vier Jahre.

Mit einem vagen Ausblick auf die kommende Zeit und einer herbstlichen Blumentombola wurde die Versammlung beendet. (pm)

