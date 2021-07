Bäume, Büsche, Bücherschrank: Waltenhausen soll schöner werden

Plus Der nördliche Ortseingang von Waltenhausen soll gärtnerisch umgestaltet und ein Bücherschrank zur Bereicherung des Dorflebens aufgestellt werden.

Um Waltenhausen zu einer sehenswerten Gemeinde zu machen, legen sich die Bürgerinnen und Bürger bei der Pflege öffentlicher Anlagen, sauberen Straßen und Blumenschmuck oft ins Zeug. Federführend ist in vielfältiger Hinsicht der örtliche Obst- und Gartenbauverein mit seiner Vorsitzenden Angelika Haider. Sie hat neuerdings einen Plan ausgearbeitet, wie das im Besitz der Gemeinde befindliche Dreieck am nördlichen Ortseingang entlang der Krumbacher Straße sehenswert und reizvoll gestaltet werden könnte.