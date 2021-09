Einnahmen wären zu wenig: Wiesenbach möchte keinen Bürgersolarpark

Plus Der Gemeinderat Wiesenbach hat sich gegen einen sogenannten Bürgersolarpark ausgesprochen. Auch die Beiträge für die Kanalherstellung waren Thema im Gremium.

Von der Idee eines Bürgersolarparks bis hin zu der Kalkulation der Kanalherstellungsbeiträge – der Wiesenbacher Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung ein breites Themenspektrum abzuarbeiten.