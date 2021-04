Wildunfall Fuchs muss bei Ellzee sein Leben lassen

Getötet worden ist ein Fuchs bei einem Wildunfall zwischen Behlingen und Ichenhausen.

Einen Wildunfall meldet die Polizei vom Samstag. Demnach fuhr morgens um 5.10 Uhr ein Autofahrer auf der Kreisstraße GZ 1 von Behlingen in Richtung Ichenhausen. Plötzlich lief ihm auf Höhe der Straße „Am Grünfeld“ ein Fuchs vor den Pkw. Das Tier wurde vom erfasst und bei dem Aufprall getötet. An dem Fahrzeug entstand 100 Euro Sachschaden, so die Polizei in ihrem Bericht. (adö)