Ziemetshausen

vor 60 Min.

Diese wichtigen Projekte geht Ziemetshausen jetzt an

Plus Ziemetshausen steht finanziell gut da. In nächster Zeit stehen vom Kita-Neubau bis zur Erschließung des neuen Gewerbegebiets bedeutende Vorhaben an.

Von Peter Voh

Anbau an den Kindergarten Märcheninsel, Planung einer zweiten Kita, Breitbandausbau: Das sind wichtige Projekte in Ziemetshausen, für die die Marktgemeinde entsprechende finanzielle Mittel bereitstellen musste und muss. Die jüngste Haushaltssitzung zeigte, dass Ziemetshausen finanziell auf soliden Beinen steht.

Themen folgen