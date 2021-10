Ziemetshausen-Muttershofen

Zu eng für Rettungsfahrzeuge: Neue Parkregeln rund ums Feuerwehrhaus

Plus Parkplätze sind knapp und auch im Ziemetshausener Ortsteil Muttershofen sind Parkplätze knapp. Dort soll die Lage rund ums Feuerwehrhaus nun verbessert werden

Von Peter Voh

Breiten Raum nahm in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Ziemetshausen die Parksituation an verschiedenen Orten ein. Die Verwaltung erreichen ständig Beschwerden aufgrund der Parksituation in der Bauhofer Straße im Ortsteil Muttershofen. Anwohner berichten, dass die Patienten der dort angesiedelten Arztpraxis entlang der Bauhofer Straße gegenüber von Einfahrten und teilweise beidseitig parken.

