06.12.2019

Zweig bei den Literaten

Viktoria Spies referierte über Autor

Im Wintergarten des Gasthauses Traube in Höselhurst referierte Viktoria Spies, Mitglied der Wattenweiler Literaten, über den österreichischen Autor, Journalisten und Übersetzer Stefan Zweig. Seine bekanntesten Werke sind: „Sternstunden der Menschheit“ und die „Schach-Novelle“. Zweig war der meistgelesene Schriftsteller in den 1920er- und 30er-Jahren. Man las ihn von Russland bis Nord- und Südamerika. Er war Spross einer wohlhabenden, jüdischen Familie, geboren 1881 in Wien. Die Schrecken des Ersten Weltkrieges prägten seine pazifistisch politische Einstellung. Er war auch einer der Vordenker eines vereinigten Europas. Reisen führten ihn durch Europa, Indien und Nord- und Südamerika. Bereits 1934 war Zweig Repressionen durch das nationalsozialistische Regime ausgesetzt und emigrierte nach London. Er stand auf der Liste der verbotenen Autoren im Dritten Reich – auch seine Bücher wurden verbrannt. Die Oper „Die schweigsame Frau“ von Richard Strauß durfte nicht mehr aufgeführt werden, da Zweig das Libretto dazu verfasst hatte. Nachdem 1940 englische Städte bombardiert wurden, setzte er seine Exilreise weiter fort über New York bis nach Brasilien. Die bedrückende Lebenssituation bewirkte, dass er im Februar 1942 gemeinsam mit seiner Frau Charlotte in Petropolies/Brasilien aus dem Leben schied. Die „Schach-Novelle“ ist noch heute Pflichtlektüre an bayerischen Gymnasien. Viktoria Spies war es ein Bedürfnis den Zuhörern diesen Autor der Weltliteratur nahezubringen. Unterstützt wurde sie dabei von Josef Müller mit der Lesung aus der Novelle „Die Weltminute von Waterloo“. Gekonnt führte er mit dramatischer Erzählweise durch das Geschehen der letzten Schlacht Napoleons (1815) in der dieser vernichtend von den Engländern und den Preußen geschlagen wurde. Die Zuhörer honorierten den Vortrag mit einer großzügigen Spende an die Hilfsorganisation Humedika in Kaufbeuren. (pm)

