Aichen

vor 39 Min.

Aichens Abwassergebühren steigen ungewöhnlich stark

Plus Seit 2002 hat die Gemeinde die Gebühren nicht mehr erhöht, nun steht ein deutlicher Sprung an. Denn es stehen größere Investitionen bei der Abwasserbeseitigung an.

Von Karl Kleiber

Auf die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Aichen kommen massive Erhöhungen bei den Abwassergebühren zu. Grund dafür ist eine neue Kalkulation eines beauftragten Büros. Eigentlich sollten alle vier Jahre die Beiträge neu kalkuliert werden. Da die Gemeinde Aichen den Geldbeutel ihrer Bürgerinnen und Bürger schonen wollte, wurden die Abgaben seit 2002 nicht mehr geändert. Da sich seit 2019 in jedem Jahr eine massive Unterdeckung errechnet hat, ist eine Anpassung der Beiträge und Gebühren unausweichlich, so Bürgermeister Alois Kling bei der jüngsten Sitzung.

