Das sind die Pläne für den neuen Kindergarten in Aichen

Das alte Schulhaus soll noch in diesem Jahr abgerissen werden.

Plus Die letzte Gemeinderatssitzung in Aichen dominiert ein Thema: Der neue Kindergarten. Architekt Büchele stellt einen Zeitplan vor und nimmt weitere Anregungen mit.

Von Josef Jäger

Dieses Bild gehört in Aichen bald der Vergangenheit an: Die alte Schule unterhalb der Kirche und des Friedhofes muss für den Neubau eines Kindergartens weichen. In der Mai-Gemeinderatsitzung wurde der Weg zum Abriss der alten Schule und für die weiteren Planungen des neuen Kindergartens einstimmig geebnet.

Martin Büchele (vom gleichnamigen Krumbacher Architektenwerk Büchele) stellte Bürgermeister Alois Kling und dem Gemeinderat einen Vorentwurf des neuen Kindergartens vor. Dessen Planung schreitet stetig voran: Inzwischen haben bereits mehrere Gespräche mit der Kirchenstiftung St. Simpert und der Kindergartenfachaufsicht des Landratsamtes Günzburg stattgefunden. Für die Gemeinde Aichen wird dieser Neubau ein großes Projekt, wie auch Architekt Büchele wissen ließ.

