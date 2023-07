Aichen

Ein Solarpark in Obergessertshausen könnte bald Realität werden

Plus Zukunftsweisende Projekte behandelt der Gemeinderat in Aichen. Die Planungen für einen 4,5 Hektar großen Solarpark in Obergessertshausen schreiten voran.

Aichens Bürgermeister Alois Kling landet in der jüngsten Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges“ ein „Volltreffer“, als er ein Konzept der Energy Heros GmbH aus Plattling vorstellte. Das Gremium steht dem geplanten Projekt positiv gegenüber. Die Energy Heroes GmbH beabsichtigt in Zusammenarbeit mit der Solea AG die Errichtung eines Solarparks mit einer Gesamtfläche von etwa 4,5 Hektar in Obergessertshausen. Bereits heute steht fest, dass interessierte Bürgerinnen und Bürger finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten haben – wobei ein Teil der Anlage bei entsprechendem Interesse als reiner Bürgersolarpark (Energiegenossenschaft) geführt wird, die sich dann bis zum Baubeginn gründen könnte.

Flächenversiegelung? Bürgermeister und Gemeinderat wehren sich

Die Planung von Windrädern im Freistaat kommt derzeit weiter in Gang: So beschäftigt dieses Thema gerade sämtliche Stadt- und Gemeinderäte in unserer Region. So auch die Gemeinde Aichen – wo dieses Thema bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung im Juni dieses Jahres vorberaten wurde. So beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mehrheitlich, dass im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Bereich des östlichen Höhenzuges zwischen Aichen und Walkertshofen mit ausreichend Abstand zur Wohnbebauung dem Regionalverband Donau-Iller als geeignet vorgeschlagen wird.

