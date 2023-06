Aichen

vor 2 Min.

Gemeinde Aichen will Wohnraum für junge Leute schaffen

Plus Auch wenn urbanes Leben in ist: Viele junge Leute zieht es raus aufs Land. Die mittelschwäbische Gemeinde Aichen will Angebote machen.

Von Josef Jäger Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Aichen mit den Ortsteilen Obergessertshausen und Memmenhausen plant für die Zukunft: So waren auf der Tagesordnung der vergangenen Gemeinderatssitzung drei Bauprojekte zu behandeln. Für Bürgermeister Alois Kling und den Gemeinderat ist die Nachfrage in Aichen nach Bauland ungebrochen.

Wohnen auf dem Land ist in der Regel günstiger als in der Stadt

Zwar zeigt eine Studie, dass die Mehrheit der Deutschen in der Stadt wohnen: Trotz dieser Tatsache zeigt diese Studie aber auch, dass 61 Prozent aller Menschen in Deutschland unabhängig von ihrem jetzigen Wohnsitz lieber auf dem Dorf leben wollen. Fest steht auch, auch wenn einige ländliche Regionen nicht vom aktuellen Immobilien- und Mietpreis-Boom verschont bleiben, ist das Wohnen auf dem Land im Allgemeinen noch immer günstiger als in der Stadt.

