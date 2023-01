Leerer Handyakku verhindert in Aichen einen Betrug

Eine 60-Jährige aus Aichen sollte eine fünfstellige Summe als Strafzahlung an einen vermeintlichen Polizisten übergeben. Sie hatte Glück.

Am Dienstag gegen 12 Uhr, bekam eine 60-jährige Frau in Aichen einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser erklärte ihr, dass die Tochter einen Unfall hatte und deshalb nun eine Strafzahlung notwendig wäre. Daraufhin begab sich die Frau direkt zu ihrer Hausbank und hob eine mittlere fünfstellige Summe ab, um das Geld den Betrügern zu übergeben. Auf dem Weg zum Übergabeort ging jedoch der Handyakku der 60-Jährigen leer, weshalb die Betrüger mit der Frau nicht mehr in Kontakt treten konnten. Die Betrüger erschienen daher wohl nicht am Übergabeort. Nur diesem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass die 60-Jährige nicht um ihr Geld erleichtert wurde. (AZ)