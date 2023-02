Trauer in Aichen: Beliebte Gastwirtin Viktoria Donderer beerdigt

Plus Viktoria Donderer ist im 97. Lebensjahr gestorben. Zahlreiche Menschen erwiesen der ehemaligen Wirtin die letzte Ehre.

Die Kirche Sankt Ulrich in Aichen war mit einer großen Menschenmenge gefüllt, als Pfarrer Bernhard Endres den Trauergottesdienst für Viktoria Donderer feierte, die im 97. Lebensjahr friedlich entschlafen ist. Die Verstorbene war eine weit über Aichen hinaus bekannte Persönlichkeit und eine stets liebenswürdige Gast- und Vereinswirtin. Deshalb waren als Zeichen der Wertschätzung zahlreiche Mitglieder von Sport- und Schützenverein gekommen, um von ihr Abschied zu nehmen. Auch ein Vertreter der Storchenbrauerei Pfaffenhausen, mit der sie jahrelang eine gute Geschäftsverbindung pflegte, legte ein Gebinde am Grabe nieder.