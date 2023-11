Aichen

vor 32 Min.

Vom TV-Techniker zum beliebten Pfarrer: Nachruf auf Carl Rademaker

Plus Pfarrer Carl Rademaker ist überraschend gestorben. Ein Nachruf über einen Geistlichen, der in seiner Heimatgemeinde viele Akzente setzen konnte.

Von Ludwig Gschwind Artikel anhören Shape

Nach längerer Krankheit, dennoch völlig überraschend, verstarb kürzlich der langjährige Pfarrer von Memmenhausen, Aichen und Obergessertshausen, Carl Rademaker.

Der Sohn eines Metzgermeisters wurde 1958 in Kleve am Niederrhein geboren. Der Unfalltod seiner Eltern überschattete die Kindheit, das Waisenkind wuchs daraufhin bei Onkel und Tante auf. Carl wurde Ministrant und bald darauf die rechte Hand des Mesners. Nach Abschluss der Realschule begann er eine Lehre als Fernsehtechniker, die er erfolgreich beendete. Zeitgleich engagierte er sich weiterhin in der Pfarrei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen