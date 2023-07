Wo in Aletshausen Brachflächen renaturiert werden könnten

Ein spezielles Projekt zeigt Gemeinden Möglichkeiten auf, wie ungenutzter Grund sinnvoll bepflanzt werden kann. Was in Aletshausen vorgesehen ist.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben fördert mit dem Programm Flur-Natur die Planung und Anlage von neuen Biotopen, deren Verbund sowie Boden- und Wasserrückhaltemaßnahmen in der Flur. Gemeinderat Martin Veitleder stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Projekt vor.

Was tun mit Brachflächen in den Gemeinden? Viele Menschen und zahlreiche Kommunen im ländlichen Raum haben Freude daran, die biologische Vielfalt in ihrem Dorf und der umgebenden Landschaft zu stärken. Mit ihrem Engagement gestalten sie Kulturlandschaften und schaffen neue Lebensräume. Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist ein dringender gesellschaftlicher Wunsch und politischer Auftrag. Eine Vielfalt an Landschaftselementen und schonende, an die Standorte angepasste Landnutzungen zu bewahren und wiederherzustellen gehört zu den landeskulturellen Kernaufgaben der Ländlichen Entwicklung.

Veitleder zeigte anhand von Luftbildaufnahmen die „Rindlach bei Winzer“. Hier könnten beispielsweise Büsche und Sträucher gepflanzt werden. Maßnahmen mit einem Zuwendungsbedarf unter 3.000 Euro sowie über 50.000 Euro können nicht gefördert werden. Die Förderhöhe beträgt bis zu 75 Prozent, bei Umsetzung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes oder einer lokalen Entwicklungsstrategie bis zu 85 Prozent. „Wir könnten mit wenig Geld viel für die Natur machen, so Veitleder“. Büsche, Bäume oder Hecken: Die Gemeinde entscheidet, was gepflanzt werden könnte. Heimische Gehölze seien allerdings zu wählen. In Artenvielfalt und Renaturierung zu investieren, erachteten Veitleder und die Gemeinderäte als sinnvoll. Unterstützung würde die Gemeinde vom Antrag bis zur Umsetzung des Projekts Flur-Natur von Bernhard Bacherle, vom Amt für Ländliche Entwicklung erhalten.

Es wurde beschlossen, bis zur nächsten Sitzung weitere Vorschläge zu sammeln, welche Flächen der Gemeinde sich in Form und Größe anbieten würden.

In Winzer soll ein Hofladen eingerichtet werden

Bauvoranfrage: Ein Bauherr in der Gemarkung Winzer plant die Sanierung und Erweiterung von einem bestehenden Nebengebäude zu einer Produktionsstätte für Lebensmittel mit Hofladen. Die Erschließung sei gesichert und Stellplätze seien vorhanden, so Bürgermeister Georg Duscher. Auch mit dem Grenzabstand sei die Gemeinde einverstanden. Dem Bauvorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Radwegeausbau: Der Radweg entlang der Mindel wurde bei den Feldwegeinstandsetzungsarbeiten an einem Teilstück bei Hasberg unbefahrbar für Radfahrer. Beschwerden gingen ein, so Duscher. Nun wurde beraten, ob das Stück zwischen Hasberg, Winzer und Mindelzell nicht gleich asphaltiert werden sollte. Doch würden hier circa drei Kilometer Fläche versiegelt. Das schien einigen Räten in Zeiten, in denen Flächenversiegelung vermieden werden sollte, nicht sinnvoll. Über die Möglichkeiten der Instandsetzung des Weges wurde keine Einigung gefunden.