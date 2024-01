Attenhausen

13:13 Uhr

„Falsches Pack, Holzdieb“: Polizei ermittelt wegen Graffiti

In Attenhausen sprayt ein bislang Unbekannter einen Schriftzug in pinker Farbe an eine Feldscheune. Die Krumbacher Polizei ermittelt.

In der Zeit von Samstag, 27. Januar, 16 Uhr bis zum darauffolgenden Sonntag, 9.45 Uhr, ist an einer Feldscheune zwischen Attenhausen und Marbach ein Graffiti mit pinker Farbe aufgesprüht worden. Wie die Polizei mitteilt, brachte der unbekannte Täter den Schriftzug „Falsches Pack, Holzdieb“ an. Der dadurch entstandene Schaden wird mit etwa 1.000 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/ 905-111 zu melden. (AZ)

