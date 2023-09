Eine besondere Premiere für Autorin Diana Weidner – „Ich habe Opa“

Weidner gibt eine kurzweilige Lesung im Balzhauser Dorftreff mit Einblicken in ihr sehr persönliches Werk. Mit ihrem Buch will sie Pflegenden Mut zusprechen.

Zahlreiche Zuhörer wollten im Balzhauser Dorftreff die erste Lesung von Diana Weidner miterleben. Die Autorin des Buches „Ich habe Opa“ gewährte den Gästen Einblick in ihr sehr persönliches Werk. Zunächst beschrieb sie die Intension, die zur Entstehung dieses Buches führte.

Diana Weidner, sportbegeisterte Übungsleiterin des örtlichen Sportvereins, hatte in ihrer Freizeit schon immer gerne Texte verfasst. Der Wunsch, ein eigenes Buch zu schreiben, bestand schon seit Jahren. Jedoch fehlte ihr die richtige Geschichte dafür. Diese lieferte ihr im Jahr 2021 ihr Schwiegervater, dessen Pflege sie bei sich zu Hause übernommen hatte. Diese intensive Zeit in ihrem Leben, die Diana Weidner wie ein duales Studium beschreibt, hat in der Autorin viele Emotionen hervorgerufen, sie Höhen und Tiefen erleben und das Leben aus einem anderen Blickwinkel sehen lassen. Letztlich aber war es genau diese Zeit, die sie veranlasste, den gemeinsamen Weg, den sie mit „ihrem Opa“ gegangen ist, in einem Buch festzuhalten. Eine Geschichte, die nur das Leben selbst schreiben kann.

Situationen im turbulenten Pflegealltag schildert Autorin Diana Weidner

Mitreißend zitierte Diana Weidner aus ihrem Werk, den Veränderungen, die der Einzug von Opa Julius mit sich brachte. Veränderungen für sie selbst, aber auch für den Rest ihrer Familie. Immer wieder kommt in „Ich habe Opa“ auch ihre innere Stimme zu Wort. Diana Weidner nennt diese "Kaidien" und gibt ihr somit einen persönlichen Seelennamen. Kaidien übernimmt in der Geschichte um Opa Julius die Rolle der „Dozentin“ des dualen Studiums. Sie legt tiefe Gefühle, Ahnungen und die weibliche Intuition für den Leser offen. Der Austausch mit Kaidien hilft Diana Weidner in der Realität, das Leben mit Leichtigkeit zu sehen und so manche Situation im turbulenten Alltag zu meistern. Humorvoll ergänzte die Autorin die vorgetragenen Textstellen mit Erklärungen und hilfreichen Tipps.

Das Buch möchte Pflegenden Mut zusprechen

Diana Weidner erlaubt ihren Lesern einen tiefen Einblick in ihr privates Leben und Erleben. Ihr liegt aber sehr viel daran, dass sich jeder Pflegende in der Rolle der Heidemarie (so nennt sich Diana Weidner selber im Buch) wiederfindet, sich mit ihr identifizieren kann. Besonders möchte sie allen, die pflegen, Mut zusprechen. Die Autorin beschreibt viele positive Aspekte des Pflegens, wieviel voneinander gelernt und emotional voneinander profitiert werden kann. Sie mahnt aber auch alle Pflegenden zur Selbstachtung und Eigenreflexion. Man sollte sich immer wieder eine Pause gönnen, so Weidner, Kraft tanken, um sich selbst nicht zu verlieren.

Am Ende der Lesung sprach Diana Weidner ihrer Schwiegertochter ein Dankeschön aus, die ihre Geschichte Korrektur gelesen hat und all denjenigen, die sie ermutigt haben, diese besondere Geschichte aufzuschreiben. Diana Weidner gibt gerne weitere Lesungen, bei Interesse kann direkt mit ihr Kontakt aufgenommen werden. „Ich habe Opa“ ist erhältlich im Internet unter www.dianaweidner.de. (AZ)

