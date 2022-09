In Balzhausen entsteht ein neues Baugebiet

Plus Der Gemeinderat diskutiert über den Bebauungsplan "Sattelbogen". Wie das Baugebiet aussehen könnte.

Die Gemeinde Balzhausen konnte rund 50.000 Quadratmeter Fläche östlich der Zwirn- und Sattelbogen-Straße erwerben. Hier ist ein Baugebiet geplant, das zwischen 34 und 39 Parzellen bekommen könnte. Nun stellte Architekt Eugen Riedler drei von ihm entworfene Bebauungs-Varianten vor. Alle drei Entwürfe haben eins gemeinsam: Die einzige Zufahrt ist nur von der Kellerbergstraße möglich. Nach längerer Aussprache war sich das Gremium einig, dass sie noch keinen Beschluss über den städtebaulichen Bebauungsplan fassen wollen, dazu bestehe noch viel zu viel Diskussions- und Handlungsbedarf.