Landfrauen diskutieren in Balzhausen über Zukunft der Landwirtschaft

Plus Beim Landfrauentag im Kreisverband Günzburg steht Kommunikation im Vordergrund. Welche Rolle kann und soll der ländliche Raum in der Gesellschaft einnehmen?

Schon kurze Begegnungen, kleine Gespräche können etwas bewirken: Bayerns Milchkönigin Veronika Gschoßmann und Philomena Mögele, die Milchprinzessin, sehen große Konfliktthemen, was Land- und Milchwirtschaft anbelangt. „In Stadt und Land haben die Leute immer weniger Berührungspunkte“, stellten die beiden beim Landfrauentag im Kreisverband Günzburg des Bayerischen Bauernverbandes in Balzhausen fest.

„Viele Mitmenschen sind von der realen Landwirtschaft ganz, ganz weit entfernt“, fand auch Kreisbäuerin Nicole Strobl. Für alle drei Rednerinnen sind Öffentlichkeitsarbeit und gute Kommunikation wesentliche Antworten auf die Frage, die im Zentrum der Veranstaltung stand: „Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Welche Rolle kann der ländliche Raum dabei einnehmen?“