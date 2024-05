Dieb nimmt in Bayersried E-Bike-Akku mit

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl, der sich in der letzten Aprilwoche in Bayersried ereignet hat. Ein E-Bike-Akku fehlt aus einem Schuppen.

Ohne Strom ist ein E-Bike nicht viel Wert. Wie die Polizei jetzt berichtet, ist in der Zeit vom Dienstag, 23. April, 11 Uhr bis zum Samstag, 27. April, 10 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Bike-Akku in der St.-Georg-Straße in Bayersried. Der oder die Täter drang hierbei in einen unversperrten Schuppen ein und entwendete den Akku des dort abgestellten E-Bikes. Der Diebstahlsschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefon 08282/ 905111 melden. (AZ)