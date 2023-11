Die Feuerwehren Ober- und Unterbleichen tun sich zusammen

Nach 150-jähriger Eigenständigkeit tun sich die Feuerwehren zweier Dörfer zusammen und bilden nun die Feuerwehr Bleichen. Was das bedeutet.

Nach fast 150-jährigem Bestehen der bis dato eigenständigen Feuerwehren der Deisenhauser Ortsteile Oberbleichen und Unterbleichen ist die Fusion zu einer einzigen Feuerwehr nun vollzogen. Aus Oberbleichen und Unterbleichen wurde jetzt Bleichen. Das teilt der Deisenhauser Bürgermeister Bernd Langbauer in einer Presseerklärung mit.

Bis zum 15. November hatten alle aktiven Feuerwehrdienstleistenden der beiden Wehren Zeit, per Stimmzettel für die Auflösung der jeweiligen Feuerwehr und die Neugründung einer gemeinsamen Feuerwehr Bleichen abzustimmen. Dies geschah mit einem hundertprozentigen Zustimmungsergebnis. Am 16. November wurden dann vom Gemeinderat Deisenhausen die Auflösungen und die Neugründung der neuen, gemeinsamen Feuerwehr Bleichen bei der Gemeinderatssitzung beschlossen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Neuer Kommandant und neuer Stellvertreter gewählt

Natürlich erfordert eine neue Feuerwehr auch einen Verwaltungsakt. Nämlich jenen zur Wahl des Kommandanten und dessen Stellvertreters. Zu diesem kam es dann am 25. November bei der ersten Dienstversammlung der neuen Feuerwehr Bleichen. Bürgermeister Bernd Langbauer leitete sie. Grußworte von Kreisbrandrat Stefan Müller sowie chronische Rückblicke der beiden letzten Kommandanten.

Erster Tagesordnungspunkt bei dieser Versammlung war die Verabschiedung der vier ausscheidenden Kommandanten der aufgelösten Wehren. Dies waren von der FFW Oberbleichen der 1. Kommandant Martin Wenninger und der 2. Kommandant Reinhard Huber sowie von der FFW Unterbleichen der 1. Kommandant Rainer Linder und der 2. Kommandant Maximilian Thoma. Sodann wurden mit dem zweiten Punkt der Tagesordnung von den anwesenden aktiven Feuerwehrlern die neuen Kommandanten der neuen Feuerwehr Bleichen gewählt. Friedlich und unspektakulär gingen als neue Kommandanten die beiden 1. Kommandanten der alten Wehren aus der Wahl hervor. Zum 1. Kommandanten wurde von der Versammlung Martin Wenninger und zum 2. Kommandanten Rainer Linder gewählt. Somit ist die neue Feuerwehr Bleichen nun seit dem 25. November aktiv im Dienst mit zusammen nun 62 Aktiven. Die Gerätschaften sind im Feuerwehrhaus in Unterbleichen untergebracht. Dieses steht an der Grenze zwischen den beiden Dörfern nahe dem Sportgelände und beherbergt ein Löschfahrzeug sowie einen Anhänger, der von einem Traktor gezogen werden kann. Mit dem Fusionsgedanken hätten die Feuerwehrkommandanten super vorausschauend eine Entwicklung angestoßen, die in der Zukunft ohnehin notwendig gewesen wäre, erklärte Bürgermeister Bernd Langbauer im Gespräch mit der Redaktion. Investiert werden muss seitens der Gemeinde noch in neue Schriftzüge, doch das sei kein großes Problem, so der Rathauschef. Für die Alarmierung müssen aber beispielsweise auch die Funkgeräte umprogrammiert werden, war von Kreisbrandrat Stefan Müller zu erfahren und auch die Integrierte Leitstelle in Krumbach habe mit so einer Fusion im Hintergrund noch etwas an Verwaltungsarbeit.

Dass Feuerwehren fusionieren, kommt zuweilen vor. In der Coronazeit waren es zum Beispiel die Wehren von Hafenhofen, Eichenhofen und Konzenberg, wo drei Feuerwehrvereine aufgelöst werden mussten und sich zu einer Gemeinschaftsfeuerwehr zusammenschlossen. Sie erhielten auch ein neues Gerätehaus für drei Fahrzeuge beim Sportplatz Konzenberg, erinnert sich Müller. Es wurde erst in diesem Jahr eingeweiht. Und 2016 schlossen sich die Feuerwehren der Kammeltaler Ortsteile Behlingen und Ried zu einer Wehr zusammen. Diese hatten sich damals bereits ein Feuerwehrhaus geteilt. Mit der Fusion von Ober- und Unterbleichen verfügt der Landkreis Günzburg nun über 105 Feuerwehren, informiert Stefan Müller. (AZ, adö)

Lesen Sie dazu auch