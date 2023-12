Die neue Krippe bei der Breitenthaler Kirche wird geweiht

Der neue Glanzpunkt in der Krippenlandschaft wird zu Beginn der Christmette in Breitenthal geweiht.

Die erste Krippe hat der hl. Franz von Assisi vor 800 Jahren aufgebaut. Weihnachten 1223 feierten die ersten Franziskaner in einer Felsenhöhle bei Greccio im Rietital. Franziskus setzte das Weihnachtsevangelium in Szene mit lebendigen Tieren und lebendigen Menschen. Bis heute ist die Begeisterung für die Krippen bei ungezählten Menschen lebendig. Weihnachtskrippen gibt es in aller Welt, in Kirchen, in Privathäusern und auf öffentlichen Plätzen. Im 800. Jubiläumsjahr hat auch Breitenthal eine öffentliche Krippe in der Kapelle am Kirchenaufgang erhalten.

Dekan Klaus Bucher hatte vor einigen Jahren Figuren aus Kunststoff bekommen. Nachdem ein Windstoß die Statuen im Pfarrgarten zerstört hatte, bekam er den Tipp: „Der Anton Burghard kann die sicher richten.“ Anton Burghard aus Oberried ist ein talentierter Krippenbauer, dessen Werke jüngst auch bei der Krippenausstellung in Langenhaslach zu bestaunen waren. Nachdem die Figuren wie neu dastanden, kam dem Pfarrer die Idee: Man könnte die Darstellungen doch zur Weihnachtszeit in der Kapelle am Kirchenaufgang platzieren. So fragte er Burghard, ober der nicht „a bissle was drum rum“ machen könne.

Viel Arbeit in die Krippe investiert

Als Bucher dann im November zum Werkstattbesuch eingeladen wurde, war er perplex: Das „bissle Drumrum“ war eine grandiose, kunstvolle Landschaft geworden: ein Stall, dem man die Palastruine noch ansieht, perfekt in die Kapelle mit ihrem Hintergrund eingepasst. 628 Stunden und viel Fantasie und Kunstfertigkeit hat Anton Burghard zusammen mit Herbert Keller und Willi Kneer in diese Krippe investiert. Willi Schäfer hat in Rekordzeit einen Schutz aus Plexiglas geschaffen und Hermann Jakob hat sich um das Elektrische gekümmert. So dürfen sich an Weihnachten alle über die neue Krippe freuen. Zu Beginn der Christmette in Breitenthal wird die neue Krippe feierlich gesegnet. (AZ)

