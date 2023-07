Für Matthias Thoma aus Breitenthal heißt es jetzt: Ran an die Stämme

Was sich Matthias Thoma aus Breitenthal für die neue Saison der Sportholzfäller vornimmt. In Lindau geht's los.

Die lange und schweißtreibende Vorbereitungszeit hat ein Ende. Für die besten Sportholzfäller Deutschlands heißt es nun wieder: Ran an die Stämme. Am Samstag, 15. Juli, fällt in Lindau am Bodensee der Startschuss in die Saison 2023. Dann muss auch der Breitenthaler Matthias Thoma beweisen, dass er die wettkampffreie Zeit genutzt hat.

Qualifikation zur deutschen Meisterschaft

Denn in Lindau geht es neben dem prestigeträchtigen Sieg auch um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft – und in einem nächsten Schritt um die Chance auf den Start bei der Weltmeisterschaft, die Anfang November in Stuttgart stattfinden wird.

Auf eine Nominierung in den deutschen WM-Kader hat Matthias Thoma freilich nur Außenseiterchancen. Nachdem sich der Breitenthaler zuletzt 2020 für die deutsche Meisterschaft qualifiziert hatte, verpasste er diese im Vorjahr. Sein Fokus wird daher auf einer Leistungssteigerung in Lindau liegen – und auf der erneuten Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen.

Sechs spektakuläre Disziplinen

Die Veranstaltung in Lindau bildet traditionell den Saisonauftakt für die deutsche Sportholzfäller-Elite. Dort müssen die Athleten insgesamt sechs spektakuläre Disziplinen – jeweils drei an Axt und Säge – möglichst schnell bewältigen, um den Cup-Sieg einzufahren und sich das Ticket für die deutsche Meisterschaft am 1. Oktober in Essen zu sichern. Dort werden nur die besten zehn Sportholzfäller um den wichtigsten nationalen Titel kämpfen dürfen. Wenn’s gut läuft, ist Thoma dabei. Und nur der neue deutsche Meister hat anschließend einen WM-Startplatz im Einzelwettbewerb sicher. (AZ)

