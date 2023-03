Fahranfänger kommt von Straße ab und fährt in Gartenzaun

Im Thannhauser Ortsteil Burg kommt ein 18-jähriger Autofahrer von der Straße ab und prallt in einen Gartenzaun.

Am Montagabend hat sich im Thannhauser Ortsteil Burg ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Straße An der Blumenkapelle und wollte von dieser in die Dorfstraße abbiegen. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug in der Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen dortigen Gartenzaun. Der Fahrer blieb unverletzt. An Fahrzeug und Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1150 Euro. (AZ)