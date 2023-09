Deisenhausen

12.09.2023

Schaden am unterirdischen Öltank am Dorfplatz bei der alten Schule

Plus Der Öltank an der alten Schule in Deisenhausen ist defekt. Der Gemeinderat diskutiert mögliche Maßnahmen. Für die Kirchturm-Sanierung gibt es zusätzlich Geld.

Von Marc Hettich

„Die Prüfung hat ergeben: Die Innenhüllen sind defekt“, erläutert Bürgermeister Bernd Langbauer dem Gemeinderat Deisenhausen. In der September-Sitzung hat es ein Thema daher noch kurzfristig auf die Tagesordnung geschafft: Der Schaden an den unterirdischen Öltanks am Dorfplatz bei der alten Schule. Durch die Beschädigung der Innenhüllenfolie sei in der Konsequenz der Betrieb dieser Öltankstelle mit sofortiger Wirkung eingestellt worden. „Nach aktuellem Stand haben wir im Winter keine Möglichkeit zu heizen“, kommentiert das Gemeindeoberhaupt. Daher sei wichtig, die Situation zügig im Rat zu beraten.

Vorschlag: Nahwärme statt Ölheizung

Die Reparatur in Form einer neuen Folie wäre kostspielig. „Ich halte es nicht für sinnvoll, in heutigen Zeiten in eine 35 Jahre alte Ölheizung zu investieren“, meint Bernd Langbauer. Eine elegante Lösung wäre der Anschluss an das kommende Nahwärmenetz. In einer vergangenen Sitzung hat der Rat bereits Interesse beim Investor bekundet. Gegenwärtig gibt es laut Bürgermeister Langbauer allerdings noch keinen konkreten Termin für die Inbetriebnahme.

