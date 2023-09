Ebershausen

Der Glasfaserausbau in Ebershausen geht in die Endphase

Plus Noch sind Restarbeiten beim Glasfaserausbau zu erledigen. Ebershauser wünschen sich eine Infotafel im Neubaugebiet.

Noch sind die Arbeiten beim Glasfasernetzes in der Gemeinde Ebershausen in vollem Gang, aber es dauert nicht mehr lang, bis die ersten Antragsteller das schnelle Internet nutzen können. Zurzeit werden die Leitungen in die Häuser geblasen und gleichzeitig verteilt die Firma Tiefcon GmbH gebietsweise Terminkarten. So kann man bequem per Mail, per Telefon oder per Barcode einen Termin mit der ausführenden Firma (unter Strom GmbH) für den endgültigen Hausanschluss vereinbaren.

Bürgermeister Harald Lenz berichtete in der Sitzung des Gemeinderates, dass die Aktion gut angenommen wird und der Terminwunsch innerhalb der nächsten Tage geäußert wird. Ferner können die künftigen Nutzer noch Beanstandungen oder Beschwerden zum Bau bezüglich ihres privaten Anschlusses bei der Firma Tiefcon melden. Lenz wies darauf hin, dass diese Aktion nicht für das gesamte Gemeindegebiet zutrifft, sondern gebietsweise abgewickelt wird. In diesem Zusammenhang hat Lenz zusammen mit seinem Stellvertreter Johann Dreher eine Begehung verschiedener Straßenzüge eingeleitet, um die ausgeführten Arbeiten zu kontrollieren und mit den Firmen in Kontakt zu treten.

