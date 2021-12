Die Gemeinde Ebershausen ist schuldenfrei

Plus Finanziell präsentiert sich Ebershausen in einer guten Verfassung. Bürgermeister Harald Lenz blickt auf das Jahr 2021 zurück.

Eine "schwarze Null": Dieser Begriff umschreibt die Finanzlage in der Gemeinde Ebershausen treffend. Die Gemeinde im Südwesten des Landkreises ist schuldenfrei. Zudem gibt es eine beachtliche Rücklage.