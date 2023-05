Ebershausen

Die Gemeinde Ebershausen wächst, was die Einwohnerzahlen beweisen

Plus Ebershausen wächst. Die Bürgerversammlung in Ebershausen gibt auch Aufschluss über die finanzielle Situation und bietet Gelegenheit zu reger Diskussion.

Wie in anderen Gemeinden oder Städten verzeichnete auch Ebershausen mit der Ausweisung neuer Baugebiete in den vergangenen Jahrzehnten steigende Einwohnerzahlen. Den Ausführungen von Bürgermeister Harald Lenz in der kürzlich stattgefundenen Bürgerversammlung zufolge zählte zum Jahresende 2021 die Haseltalgemeinde 607 Personen. Seither wird das Angebot an Bauplätzen im neuen Baugebiet "Im Eichet Süd" rege genutzt, sodass sich die Einwohnerzahl am 18. April 2023 auf 658 belief, davon in Ebershausen 497, in Seifertshofen 90 und 71 in Waltenberg. Im Berichtszeitraum gab es 70 Zuzüge und 49 Wegzüge. "Mal sehen, wie sich die Zahlen weiter entwickeln", resümierte Lenz. Um diese Frage ging es auch beim Bericht zur finanziellen Situation in der Gemeinde, den die Kämmerin der VG Krumbach, Barbara anschaulich vortrug.

"Momentan ist die finanzielle Lage noch sehr gut, aber für den Bau des Kindergartens wird die angesammelte Rücklage bald aufgebraucht sein. Um künftige Investitionen tätigen zu können, muss die Rücklage dringend wieder aufgebaut werden", so ihre Empfehlung. Aus der mittels Bildpräsentation in grafischer Darstellung aufgezeigten Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 wurde ersichtlich, was in der Gemeinde an Geldbeträgen umgesetzt wurde. So waren in den Einnahmen mehrere namhafte Summen und kleinere Beträge enthalten, wie etwa Erschließungsbeiträge 445.000 Euro, Einkommensteuerbeteiligung 387.000 Euro, Grundstücksverkäufe 267.000 Euro, Schlüsselzuweisung 212.000 Euro, Gewerbesteuer 206.000 Euro oder pauschale Investitionszuweisung 126.500 Euro. Zu den größten "Brocken" bei den Ausgaben im Jahr 2022 zählten: Kreisumlage 281.000 Euro, Kindergarten 272.000 Euro, Kostenbeteiligung Bauhof-Neubau 192.000 Euro, Schulumlagen 133.000 Euro. Am Jahresende 2022 standen noch 2.005.000 Euro Rücklagen zu Buche bei null Schulden.

