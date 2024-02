Illegale Müllentsorgung in Ebershausen: Polizei sucht Zeugen

Auf einer Wiese in Ebershausen werden 25 Altreifen illegal entsorgt. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet nun um Hinweise.

In Ebershausen hat ein bisher unbekannter Umweltverschmutzer illegal 25 Altreifen entsorgt. Laut Polizeibericht suchte sich die Täterin oder der Täter ein Wiesengrundstück in der Kirchhaslacher Straße, circa 500 Meter vom Ortsende entfernt, um die gebrauchten Reifen abzuladen. Dies geschah innerhalb des Zeitraums von Freitag, 15.00 Uhr, bis Samstag, 8.00 Uhr. Zeugen, welche Hinweise zu dieser illegalen Abfallentsorgung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 in Verbindung zu setzen. (AZ)

