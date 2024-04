Ebershausen

12:00 Uhr

Könnte Ebershausen überschwemmt werden? Behörde empfiehlt genaue Analyse

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth empfiehlt der Gemeinde Ebershausen eine Überschwemmungsgebiets-Analyse für die Hasel in Ebershausen und Seifertshofen. Unser Bild zeigt eine stillgelegte Wehranlage in der Seifertshofer Straße.

Plus Das Wasserwirtschaftsamt empfiehlt der Gemeinde, im Haseltal eine Überschwemmungsgebietsanalyse in Auftrag zu geben. Was sonst noch Thema im Gemeinderat war.

Grundlagen für künftige Entscheidungen schaffen, vorsorgen, eine gewisse Sicherheit bekommen: Hubertus Mahler vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth empfahl dem Ebershauser Gemeinderat mit Nachdruck, eine Überschwemmungsgebiets-Analyse für Ebershausen und Seifertshofen in Auftrag zu geben. Sein Kollege Julian Hertel brachte es so auf den Punkt: „Schau ich auf das Problem und mache mir Gedanken, was zu tun ist, oder ich mache nichts.“ Die Verwaltung will auf Vorschlag von Gemeinderat Tobias Schlosser nun zunächst Angebote einholen und dann entscheiden. Im Haushalt sind dafür 40.000 Euro eingeplant.

"Die Hasel hat ein Einzugsgebiet von rund 47 Quadratkilometern", erläuterte Hubertus Mahler im Rat. „Vom Abflussgeschehen ist das kein kleiner Bach.“ Weiter betonte der Experte vom Sachgebiet Wasserbau: „Wir sind voll in der Klimaänderung.“ Diese habe heißere Sommer und mehr extreme Niederschläge im Gefolge. Allerdings: Im Bayernatlas, dem digitalen Kartenwerk des Freistaates, wird in der Kommune kein Überschwemmungsgebiet ausgewiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen