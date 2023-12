Zimmerbrand im Ebershauser Ortsteil Seifertshofen

Die Einsatzkräfte bringen den Brand rasch unter Kontrolle. Der geschätzte Schaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Freitagabend im Ebershauser Ortsteil Seifertshofen zu einem Zimmerbrand in einem Jugendzimmer. Nach einem missglückten Löschversuch wurde der Notruf abgesetzt und die Bewohner verließen das Haus. Die Feuerwehren aus Seifertshofen, Deisenhausen und Krumbach konnten laut Bericht der Polizei den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der eingesetzte Rettungsdienst stellte keine Verletzungen bei den Hausbewohnern fest. Aufgrund des Brandes, des Löschwassers und der Verrußung des restlichen Hauses ist dieses derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Der geschätzte Sachschaden liegt nach Angaben der Feuerwehr im unteren sechsstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kripo Neu-Ulm geführt. Eine technische Ursache ist aktuell zumindest nicht auszuschließen, schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ)