Baumsetzlinge werden in Edelstetten aus dem Wald gestohlen

Im Edelstetter Waldstück "Oberes Buch" sind 50 Setzlinge gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 14.40 Uhr, wurden in Edelstetten 25 Weißtannensetzlinge sowie 25 Lärchensetzlinge im Gesamtwert von etwa 100 Euro entwendet. Das Beutegut befand sich laut Bericht der Polizei zur Tatzeit im Waldstück „Oberes Buch“ an der sogenannten „Linie“.

Diebe nehmen Setzlinge aus Waldstück in Edelstetten mit

Das Waldstück befindet sich an der Staatsstraße 2023, zwischen Edelstetten und Thannhausen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollten sich bei der Polizei Krumbach, Telefonnummer 08282 905-111, melden. (AZ)