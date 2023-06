Edelstetten

Der MV Edelstetten steht für eine 220-jährige Musikgeschichte

Plus 1803 marschierten Musiker im Edelstetter Schlosshof auf. Das bevorstehende Bezirksmusikfest ruft zahlreiche Höhepunkte in der Geschichte des Vereins in Erinnerung.

Von Dieter Jehle

Es ist beeindruckend. Edelstetten blickt in diesem Jahr auf eine 220-jährige Blasmusikgeschichte zurück. Das Dorf feiert dieses Jubiläum mit dem 49. Bezirksmusikfest. „Der Musikverein Edelstetten möchte dieses Erbe mit dem Bezirksmusikfest weiterleben und weitertragen“, betonte Vereinsvorsitzender Bernhard Sonner bei einem feierlichen Festakt. Sätze wie diese stehen für eine lebendige Musik- und Dorfgeschichte. Sie respektieren das ehrenamtliche Engagement all derjenigen, die in über zwei Jahrhunderten Verantwortung für Blasmusik in dem Haseltaldorf trugen und geben der Jugend im Ort für die Zukunft eine musikalische Heimat.

Dabei gab es auch in Edelstetten Momente, in denen es um den Fortbestand der Blasmusik „Spitz auf Knopf“ stand. Dafür steht folgender Vermerk in der Vereinschronik: 1959 legt der Gründungsvorstand Johann Konrad in der Jahreshauptversammlung sein Amt nieder. Nach zähem Ringen konnte Schmiedemeister Josef Mörz überredet werden, den Musikverein zu führen. Im Protokoll jener denkwürdigen Sitzung steht über Josef Mörz geschrieben: Schmiedemeister Mörz betonte, dass es gar nicht geht, wenn ein Dorf ohne Musik dasteht. Er sagte auch, ohne Musik gebe es kein Dorfgeschehen.

