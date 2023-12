Edelstetten

vor 17 Min.

Ein winterweißer Adventsmarkt wie aus dem Bilderbuch in Edelstetten

Winteridylle pur am Freitagabend. Den Auftakt zum Adventsmarkt in Edelstetten begleitete heftiges Schneetreiben.

Plus Der Schneeeinbruch ab Freitagabend hielt manchen vom Besuch des Edelstetter Adventsmarkts ab. Doch war da Winteridyll perfekt.

Von Dieter Jehle

Der Adventsmarkt im schwäbischen Barockwinkel wurde in diesem Jahr von Winteridylle pur begleitet. Das starke Schneetreiben zum Auftakt über dem Edelstetter Weihnachtshimmel stellte den Veranstalter in diesem Jahr vor eine besondere Herausforderung, sorgte jedoch andererseits teilweise für Begeisterung.

38 Bilder Die schönsten Bilder vom Edelstetter Adventsmarkt Foto: Christoph Sauter

Schneeflocken im Glühwein in Edelstetten

So manche Schneeflocke suchte sich heuer den Weg in die Glühweintasse. Das störte jedoch die zahlreichen Besucher nicht. Vielmehr wurde immer wieder von einer besonderen Atmosphäre in diesem Jahr gesprochen. Die vielen kleinen Fichtenbäumchen auf dem Festgelände schmückte die weiße Pracht von oben. Es war die perfekte Einstimmung auf den ersten Advent und den Winterstart. Der Duft der Speisen schwebte über der „Esszone“. Gepaart mit einem heißen Glühwein und so mancher Schneeflocke auf der Nase ließen es sich die Gäste gut gehen. Traditionell stimmten die Turmbläser zu Beginn auf das adventliche Geschehen ein. Während Bürgermeister Markus Dopfer „schöne und unbeschwerte Stunden“ wünschte, herrschte entlang der Stände und in der ehemaligen Schule bereits reges Treiben. Das Angebot war groß, von traditioneller Handwerkskunst bis zu vielen Kunstwerken rund um das Weihnachtsfest. Kinder hatten große Freude an den Alpakas und den Schafen mit ihren Lämmern.

