Edelstetten/Graz

vor 33 Min.

Ein grandioser Edelstetter WM-Erfolg vor roten Alpenhängen

Plus Mit einem mitreißenden Auftritt bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Graz erringt das Tanzzentrum Michaela Majsai den größten Erfolg in seiner 30-jährigen Geschichte.

Von Caterina Bosch

Die Farbe Rot fällt auf beim Blick auf die steirischen Berghänge. Rund um Graz strahlen sie in den schönsten Herbstfarben. Und selbstredend spielt die Farbe Rot auch beim Team Red aus Edelstetten eine herausragende Rolle. In Graz fand vor Kurzem die IDO-Weltmeisterschaft Hip-Hop, Popping, Hip-Hop-Battles und Breaking statt. Mit 4300 Tänzern und rund 10.000 Starts sollte es die größte bisherige Weltmeisterschaft im Hip-Hop werden. Das deutsche Nationalteam ging mit rund 600 Tänzerinnen und Tänzern an den Start. Mit dabei war das Tanzzentrum aus Edelstetten unter der Leitung von Michaela Majsai mit ihrem zwölfköpfigen Trainerteam. Nach fünf Tagen strahlen die Gesichter des Teams Red: Zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze haben die Tänzerinnen und Tänzer für Deutschland erkämpft. „Sechsmal standen wir auf dem Treppchen, und zehnmal haben wir das Finale erreicht. Das ist der größte Erfolg in 30 Jahren", freut sich Michaela Majsai.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

