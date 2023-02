Edelstetten

Karl Böck bringt die Sanierung der ehemaligen Damenstiftskirche voran

Plus Edelstettens Kirchenpfleger Karl Böck steht vor einer großen Herausforderung. Die Sanierung der ehemaligen Damenstiftskirche steht an, die Bauarbeiten beginnen im März an der Empore.

Von Dieter Jehle

Die Pfarrkirche St. Johannes Baptist und Evangelist zählt architektonisch zu den herausragenden Bauwerken in Mittelschwaben. Jetzt steht die ehemalige Damenstiftskirche vor einer umfangreichen statischen Instandsetzung: Fast 1,4 Millionen Euro müssen investiert werden. Erhebliche Schäden, vor allem bedingt durch Fäulnis, wurden bei Untersuchungen am Langhaus, Chor, an den Emporen und der Kanzel festgestellt. „Die Bauarbeiten beginnen noch im März“, teilte jetzt Kirchenpfleger Karl Böck mit.

