Unbekannte brechen in leeres Bauernhaus in Edelstetten ein

Unbekannte haben aus einem leer stehenden Bauernhaus in Edelstetten eine alte Kamera gestohlen. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs ist unklar.

Unbekannte sind in der vergangenen Woche in ein leer stehendes Bauernhaus in der Simpert-Kraemer-Straße in Edelstetten eingebrochen. Sie haben die Eingangstür gewaltsam geöffnet und eine alte Kamera aus einer Vitrine gestohlen. Der Wert der Kamera ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Diebe brechen in der Simpert-Kraemer-Straße in Edelstetten ein

Die Tat hat sich zwischen vergangener Woche Samstag um 16 Uhr und eine Woche später am Samstag um 10.30 Uhr ereignet. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Krumbach telefonisch unter 08282/9050 entgegen. (AZ)