Was heuer alles beim Adventsmarkt in Edelstetten geboten ist

Erwin Lerchner organisiert bereits zum 15. Mal den vorweihnachtlichen Zauber in Edelstetten. Hinter dem Adventsmarkt stehen der Gewerbeverein Neuburg und Vereine.

„Mit dieser Entwicklung haben wir im Jahr 2007 nicht gerechnet“. Erwin Lerchner, Organisator und Sprecher des „Adventsmarktes im Schwäbischen Barockwinkel“ in Edelstetten blickt zufrieden zurück. Heuer organisiert er zum 15. Mal den vorweihnachtlichen Zauber in Edelstetten. Der Adventsmarkt in Schwaben hat sich etabliert und zieht mittlerweile an drei Tagen Tausende von Besuchern an. Sie kommen teilweise aus einem Umkreis von über 100 Kilometern in das Haseltaldorf.

280 Helfer beim Edelstetter Weihnachtsmarkt im Einsatz

Und so soll es auch heuer von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember, sein. Erwin Lerchner zeigt sich bescheiden. „Ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Zum Erfolg haben viele beigetragen“. Die technische und kaufmännische Organisation startet er jährlich im Mai, die praktische Durchführung leiten federführend Siegfried Thurn und sein Sohn Christian. Seit der Geburtsstunde im Jahr 2007 kann Lerchner im Prinzip auf das gleiche Organisationsteam zurückblicken. An den drei Tagen sind rund 280 Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Hinter dem Edelstetter Adventsmarkt stehen der Gewerbeverein Neuburg und die Edelstetter Vereine. „Die Weichen wurden im Herbst 2007 in einer Sitzung des Gewerbevereins gestellt“, erinnert sich Lerchner. Der damalige Bürgermeister Georg Schwarz war vehementer Befürworter und die Vertreter der Edelstetter Vereine zogen mit. So gelang es seinerzeit, noch im selben Jahr den ersten Adventsmarkt mit 19 Ausstellern auf dem Freigelände am Kirchplatz zu veranstalten. „Wir konnten damals 15 Hütten erwerben, die von einem Weihnachtsmarkt in Krumbach stammten“, so Lerchner. Die Vielfalt der Aussteller und das Programm seien wichtige Erfolgsgaranten bis heute geblieben. Vor allem der Lichterglanz um das Festgelände und der Chorabend zum Adventsmarktsauftakt in der ehemaligen Damenstiftskirche wurde immer bestens angenommen. Bereits beim zweiten Adventsmarkt wurden die Räume in der ehemaligen Schule einbezogen. Erstmals kamen Nachtwächter und ein Feuerspucker zum Einsatz. Mittlerweile bieten 48 Aussteller ihre weihnachtlichen Produkte an.

Programm am ersten Adventswochenende

Am Freitagabend ertönen zum offiziellen Einlass um 18 Uhr die Klänge der Turmbläser. Bereits eine Stunde später findet der Chorabend in der ehemaligen Stiftskirche statt. Mitwirken werden die Landfrauen unter der Leitung von Andreas Altstetter, die Schwäbische Chorgemeinschaft mit Daniel Böhm sowie der Männerchor Mindeltal mit Robert Sittny. Danach beginnt die Feuershow „Spiritual Fire“ mit Raphael. Am Samstag hat der Adventsmarkt von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet. Höhepunkte sind um 17 Uhr der Auftritt der Alphornbläser Woringen und um 20.30 Uhr nochmals die Feuershow. Am Sonntag öffnet der Adventsmarkt um 13 Uhr unter den Klängen der Turmbläser. Um 13.30 Uhr spielt die Jugendkapelle Dinkelscherben, ab 14.30 Uhr treten die Alphornbläser Bleichen und ab 16 Uhr die Jagdhornbläser auf. Gegen 17 Uhr verteilt der Nikolaus an die Kleinsten Päckchen.

