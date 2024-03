Schützenverein „Gemütlichkeit“ Edenhausen feiert 125-jähriges Bestehen

Vor etwa 125 Jahren wurde der Schützenverein Gemütlichkeit in Edenhausen gegründet. Ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt, was sich seitdem verändert hat.

Am Samstag, 16. März, feiert der Schützenverein Gemütlichkeit Edenhausen sein 125-jähriges Gründungsjubiläum. Vom Feuerwehrhaus ziehen die teilnehmenden Vereine zur Kirche. Dort feiert Pfarrer Daniel Rietzler um 18 Uhr den Festgottesdienst, der vom Musikverein Edenhausen musikalisch umrahmt wird. Im Anschluss daran gibt es einen Starkbierabend im Feuerwehrhaus. Nicht nur die sportliche Herausforderung, sondern vor allem Harmonie und Geselligkeit lagen den Gründungsvätern in Edenhausen am Herzen.

Laut erster Satzung stand Vereinsbeitritt "selbstständigen, unbescholtenen Männern" zu

Die am 12. November 1898 gefassten Statuten für die Zimmerstutzengesellschaft „Gemütlichkeit“ Edenhausen sind der Beleg dafür. Im ersten Paragrafen war geregelt, dass der Eintritt in den Verein jedem selbstständigen, unbescholtenen Mann zustehe, der das 18. Lebensjahr erreicht hat. Ohne Rechte und Pflichten durften auch jüngere Männer, sogenannte Zöglinge, dem Verein beitreten. Zum ersten offiziellen Schießabend trafen sich die Mitglieder am 22. November 1899 im Gasthaus Essenwanger (heute Drexel).

Gründungsvorstand Adelbert Stoll, Lehrer in Edenhausen, bemühte sich trotz finanziellen Engpasses um Abwechslung und Spannung im Vereinsalltag. Für diese sorgten Vergleichsschießen mit Nachbarvereinen, die Teilnahme an Umzügen und das Miteinander der Vereine vor Ort. Während des Ersten Weltkriegs ruhte der Verein. Nach dem Neubeginn des Schießens am 1. Februar 1919 konnte der Verein 1924 sein 25-jähriges Vereinsjubiläum feiern. So kam es 1926 dann zum ersten Gauschießen in Edenhausen. Der Anbruch des Zweiten Weltkriegs zwang den Schützenverein zum erneuten Stillstand. Erst nach dem Krieg konnte sich der Verein unter dem Vorsitzenden Johann Götzfried neu formieren und sich sowohl sportlich als auch auf Gauebene weiterentwickeln. Helmut Gut, ebenfalls Lehrer in Edenhausen, gestaltete den Verein mit vielen neuen Ideen, unter anderem einem Leistungsschießen zum Erwerb des bayerischen Sportabzeichens.

Schützen der „Gemütlichkeit“: Mit Franz Bonk beginnt neue Ära

Mit Franz Bonk, Vorsitzender von 1965 bis 1988, begann eine neue Ära. 1974 brachen dann die Frauen Marianne Deuring, Elfriede Hanslbauer, Herta Rypar und Anna Weber in die Männerdomäne des Vereins ein. Kurz darauf bildete sich ein rein männliches Rundenwettkampfteam, das an externen Schießsportveranstaltungen teilnahm. Schwierige Zeiten brachen für den Schützenverein an, als der Schießbetrieb in den Gastwirtschaften Günzer und Drexel von der Aufsichtsbehörde untersagt wurde. Der Ruf nach einem eigenen Schützenheim wurde lauter.

Dieses Vorhaben konnte in erster Linie durch das Engagement und Fachwissen von Sportleiter Josef Hanslbauer verwirklicht werden. Gleichwohl als Ideenlieferant, Architekt und Motor schulterte er den Großteil des Ausbaus im Dachgeschoss der ehemaligen Schule. Reinhard Mönich trug den Verein ein und erstellte eine neue Satzung. Bereits seit 1975 kümmerten sich Sportleiter um das Können der aktiven Vereinsmitglieder. Mitte der 1990-er Jahre wurden dann auch Jugendleiter gewählt. Diese kümmerten sich mit viel Herzblut um den Schützennachwuchs.

Mit Karlheinz Fischer und seiner jungen Führungsmannschaft zog 1993 auch die EDV im Schützenheim ein. Stetig wurde das Angebot des Schützenvereins sowohl im sportlichen als auch im Unterhaltungsbereich erweitert. 1998 stellte die Feier des 100-jährigen Gründungsjubiläums und die Austragung des 45. Gauschießen, organisiert von Karlheinz Fischer und seinem Vorstandsteam, ein bis heute unübertroffenes Ereignis in der Vereinsgeschichte dar.

"Ohne Jugend keine Zukunft" war gleichsam das Motto der drei Vorstandsjahre von Klaus Podlech. Mit der Modernisierung von Schießanlage hin zu elektronischen Schießständen brach 2023 ein neues Zeitalter für den Schützenverein Gemütlichkeit an. Dies geschah unter Vorstand Werner Deuring, der den Verein seit 2009 weiterentwickelte. (AZ)