Mann im Gleis sorgt für Zugausfälle zwischen Günzburg und Krumbach

Behinderungen gab es am Montag im Bahnverkehr der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Krumbach. Was genau passiert ist.

Zu Zugausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr ist es am Montagabend auf der Strecke der Mittelschwabenbahn zwischen Krumbach und Günzburg gekommen. Die Triebwagenführerin habe "unbefugte Personen" im Raum Ellzee im Gleis gesehen, berichtete eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion. Wegen der Personen im Gleis konnte ein Zug der Linie RB 78, der in Richtung Günzburg unterwegs war, seine Fahrt im Bereich Ellzee nicht fortsetzen. Ellzee passiert der Zug normalerweise um 18.15 Uhr. Der Vorfall hatte außerdem den Ausfall weiterer Zugfahrten zur Folge, weil die Strecke eingleisig ist. Insgesamt vier Fahrten mussten dadurch entfallen und durch Taxis ersetzt werden, erklärte die Bahnsprecherin.

Ein Sprecher der für die Bahn zuständigen Bundespolizei präzisierte den Vorfall dann gegenüber unserer Redaktion. Im Gleis sei ein 25-jähriger Mann gelaufen zwischen Streckenkilometer 18 und 19. Die Triebfahrzeugführerin habe sofort nach ihrer Wahrnehmung einen Pfiff abgegeben und eine Schnellbremsung des Zuges eingeleitet. Der Zug habe glücklicherweise noch rechtzeitig anhalten können, sodass der Mann unverletzt blieb.

Kriseninterventionsteam betreut Triebfahrzeugführerin bei Ellzee

Die Frau stieg aus dem Zug aus und nahm sich des jungen Mannes an, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe und außerdem erheblich betrunken gewesen sei. Beide stiegen in den Zug und die Triebfahrzeugführerin fuhr den Zug dann noch bis zum Haltepunkt Ellzee weiter. Dort sei der junge Mann dann einer Streife der Polizei Günzburg übergeben worden, die ihn in eine psychiatrische Einrichtung gebracht habe. Die Triebfahrzeugführerin wurde anschließend von einem Kriseninterventionsteam betreut und ein Ersatzlokführer übernahm später den Zug. Die etwa 30 Reisenden im Zug wurden bei der Schnellbremsung nicht verletzt.

Laut Auskunft des Sprechers der Bahnpolizei wird der junge Mann nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr angezeigt.