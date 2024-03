Ellzee

vor 18 Min.

Urnenbestattung im Rasengrab in Ellzee

Plus Eine neue Bestattungsmöglichkeit soll es auf dem Friedhof in Ellzee in Zukunft geben. Was der Gemeinderat jüngst beschlossen hat.

Von Manuela Rapp

Auf dem Friedhof in Ellzee wird es künftig eine neue Begräbnismöglichkeit geben. Wie es in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung heißt, sei der Wunsch nach einer Urnenbestattung im Rasengrab aus der Bürgerschaft an die Kommune herangetragen worden. Das Gremium hatte dem grundsätzlich bereits im Oktober 2023 zugestimmt.

In der März-Sitzung ging es nun um die Details. Künftig wird es folgende Beisetzungsformen mit jeweils 20 Jahren Ruhezeit geben: ein Erdgrab mit Sarg, ein Urnenerdgrab, eine Urnennische als Wandgrab, eine Urnennische in der Urnenstele sowie – neu – ein Urnenrasengrab.

