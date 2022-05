Fußball

vor 49 Min.

Ein Eigentor bremst den TSV Krumbach auf dem Weg in die Kreisliga aus

Plus Der TSV Krumbach ist im Duell um den Aufstieg zur Fußball-Kreisliga besser als der FC Weisingen, erspielt sich ein dickes Chancen-Plus - und verliert dennoch 1:2.

Von Jan Kubica

Der TSV Krumbach hat den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga knapp verpasst. Das Duell der Kreisklasse-Vizemeister mit dem FC Weisingen verlor das Team um Spielertrainer Dennis Kochlöffel 1:2 (0:1). Dabei waren die Krumbacher bei Volksfest-Atmosphäre im Hans-Peter-Albrecht-Sportpark in Rettenbach die spielerisch bessere Mannschaft gewesen und sie hatten sich auch ein klares Chancen-Plus herausgearbeitet. Viel Pech und mangelnde Präzision im Abschluss verhinderten das Erfolgserlebnis am Vatertag – und ein Eigentor zur undankbarsten Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen