Fußball

11:55 Uhr

Was sich die Aufsteiger im Landkreis Günzburg vornehmen

Plus Die Fußballer von FC Ebershausen, TSV Wasserburg, SpVgg Gundremmingen und SV Freihalden starten in einer neuen sportlichen Heimat in die Spielzeit 2022/23.

Von Alois Thoma

Für 94 heimische Mannschaften an der Fußball-Basis fällt am Wochenende 30./31. Juli 2022 der Startschuss in die neue Saison. In den Kreis-, A-. und B-Klassen werden nach der Runde die Meister direkt aufsteigen. Die Vizemeister erhalten in Entscheidungsspielen eine Aufstiegschance. Die Schlusslichter der Kreisklassen und A-Klassen steigen direkt ab, die Tabellenvorletzten gehen in die Relegation.

