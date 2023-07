Gaismarkt

Nico aus Waltenhausen hat eine Knochenmarkspenderin gefunden

Plus Der dreijährige Nico benötigt dringend eine Knochenmarktransplantation. Was sich Organisatoren des Gaismarkter Waldfestes hierzu ausgedacht haben.

Von Susanne Hofmeister

Mit einem besonderen Beitrag am letzten Festtag des Gaismarkter Waldfestes bereicherten die Organisatoren am Sonntag durch eine große Typisierungsaktion das Festwochenende. Und es gab gute Nachrichten.

Direkt am Eingang zum Waldfest stand der Pavillon der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), eine internationale Organisation im Kampf gegen den Blutkrebs. Potenzielle Stammzellspender konnten sich hier registrieren lassen oder Geld spenden. Und die ließen nicht lange auf sich warten: Zu Beginn um 10.30 Uhr war es noch ruhig. Frühschoppenstimmung. Als dann ein tiefes Brummeln und Grummeln. Die Bikergruppe aus Augsburg, „Choppers n‘ Partys (CNP), kündigte sich damit an. „Bikers for Nico“ war das Motto der mit 25 Motorradfreunden erschienenen Gruppe, welche eigens für eine Typisierung und Geldspende anreiste. Vorstand Georg Epple und Freundin Tanja Kolb überreichten dem Aktions-Team einen gesammelten Geldbetrag von 215 Euro. „Zusammenhalt wenn einer in Not gerät. Helfen und den Betroffenen das Gefühl geben: Ihr seid nicht allein.“, begründete Kolb den Beitrag der Bikergruppe CNP.

