Günzburg

06:00 Uhr

Das Günzburger Landkreiskonzert verzaubert die Zuhörer

Plus Beim Konzert im Forum am Hofgarten spielte das Blasorchester zahlreiche Kompositionen unter dem Motto "Colors". Wie die Musiker das Publikum mit auf eine Reise nahmen.

Von Claudia Jahn

Ein Konzert der ganz besonderen Art erlebten einmal mehr die begeisterten Zuschauer am Sonntagabend im Forum am Hofgarten. Es ist erstaunlich, welch wunderbare Klangerlebnisse die symphonische Blasmusik bereitet und in welche Sphären sie dabei gelangen kann. Schon gleich zu Beginn ging ein anerkennendes Raunen durch den Saal, als die Musikerinnen und Musiker in ihren farbenfrohen Festkleidern die Bühne betraten. Es war eine Augenweide, die Herren in ihren dunklen Anzügen mit den farbigen Fliegen und die Damen in eleganter Abendrobe in einer so bunten Farbvielfalt zu erleben. Dieser Augenschmaus ließ erahnen, welch musikalisches Schmankerl dem Auditorium während der nächsten beiden Stunden geboten werden würde.

"Colors“ – unter dieses Motto hatte Bezirksdirigent Christian Weng das Konzert gestellt. Und so war nicht nur die Kleidung ein bunter Strauß an optischer Präsenz. Auch die gezielt ausgesuchten Titel rankten sich um den Leitspruch Farben und berührten die Zuhörer durch das Spektrum der gefühlsbetonten Kompositionen mit all ihren Sinnen. Ein Trommelwirbel eröffnete das Konzert mit „Vivat Colorum“ von Stijn Roels und stimmte die erwartungsvollen Gäste auf einen musikalischen Hochgenuss ein. Herrlich, wie nach und nach die verschiedenen Register einstiegen und ihre einzigartigen Klangfarben zum Erklingen brachten.

